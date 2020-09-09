"Я мав розмову із президентом Руха. Він сказав, що в них п'ять осіб із позитивним результатом тесту на COVID-19 та є ймовірність того, що ще троє заразилися. Я сказав, що все можливе ми зробимо. Для нашого, українського чемпіонату це не дуже гарний знак. Сподіваюся, у майбутньому таких моментів буде якомога менше.

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Природно, ми не претендуватимемо на технічну поразку для Руха, адже це спільна біда, не тільки нашої країни, а всього світу. Ми повинні в такій ситуації діяти як сім'я, допомогти клубу подолати ці проблеми і зіграти пізніше. Попередньо матч перенесено на 23 вересня.

Дай Боже, щоб усе було гаразд. Природно, з точки зору підготовки команди і тренувального процесу це не дуже добре. Це трохи перебиває всю нашу тенденцію підготовки до гри, зараз потрібно перебудовуватися і проводити якийсь товариський матч, щоб команда була у формі. Повторюся, ми всіляко підтримуємо Рух: вони мають упоратися з цією бідою, щоб усі хлопці одужали.

Мабуть, ми всі вже давно звикли жити з цією ситуацією і якось до неї адаптувалися. Гадаю, такі моменти час від часу виникатимуть. Головне, щоб ми були готові і щоб таких ситуацій було якомога менше. А щоб їх було менше, природно, потрібно дотримуватися всіх медичних протоколів", – поділився Палкін у коментарі Shakhtar News.

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