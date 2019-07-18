toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР МАТТЕЙС ДЕ ЛИГТ ДИНАМО КИЕВ

Палкин рассказал, при каком условии Шахтер поддержит формат УПЛ с 14 командами

12:52 234 Читати українською
Палкин рассказал, при каком условии Шахтер поддержит формат УПЛ с 14 командами
Сергей Палкин / Фото ФК Шахтер

Генеральный директор "горняков" поделился мнением об изменениях в регламенте.

"По формату мы поддержим 14 команд, если там будет три группы 4-4-6. Если не будет, то мы не поддержим. Но можно попробовать 14, если есть клубы с инфраструктурой и соответствуют финансовому фэйр-плей. Если нет, то давайте оставаться там, где мы есть.

УАФ одобрила увеличение количества участников УПЛ с сезона 2020/21 – спустя еще год будет 16 команд

Надо, чтобы игр было 32. Когда мы уже играли в 14 команд, это был худший чемпионат за всю историю украинского футбола. Позицию других клубов в этом вопросе пока не знаю", – цитирует Палкина Tribuna.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

blog_ava
Квалификация Лиги чемпионов: Ференцварош Реброва поедет на Мальту, "украинская" дуэль Нымме Калью и Селтика
00:25
394
Теги
формат УПЛ Сергей Палкин Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
55
мин
Кайрат Алматы
17:30
Широки Бриег
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук