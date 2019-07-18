Палкин рассказал, при каком условии Шахтер поддержит формат УПЛ с 14 командами

Генеральный директор "горняков" поделился мнением об изменениях в регламенте.

"По формату мы поддержим 14 команд, если там будет три группы 4-4-6. Если не будет, то мы не поддержим. Но можно попробовать 14, если есть клубы с инфраструктурой и соответствуют финансовому фэйр-плей. Если нет, то давайте оставаться там, где мы есть.

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Надо, чтобы игр было 32. Когда мы уже играли в 14 команд, это был худший чемпионат за всю историю украинского футбола. Позицию других клубов в этом вопросе пока не знаю", – цитирует Палкина Tribuna.

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