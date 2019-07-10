УАФ приняла увеличение количества участников УПЛ с сезона 2020/21 – спустя еще год будет 16 команд

УАФ приняла решение увеличить количество участников УПЛ со следующего сезона.

"Прекрасная новость для всей футбольной Украины! Исполком УАФ принял решение об увеличении количества клубов-участников УПЛ в сезоне 2020/2021 до 14 команд, а в следующем сезоне – 2021/2022 – до 16 команд.

УАФ одобрила внедрение VAR в сезоне 2019/20

Важно, что такой шаг сделан до начала нового сезона соревнований, позволит и клубам Премьер-лиги, и клубам Первой лиги основательно подготовиться к изменению формата турнира, четко расставить собственные приоритеты и разработать стратегию их достижения.

А еще это решение станет дополнительной мотивацией для молодых игроков, которые мечтают попасть в Премьер-лигу. Поэтому, новый футбольный сезон будет однозначно интереснее и более конкурентным! Кроме того, новшеством сезона 2019/2020, что вскоре стартует, станет использование системы VAR.

"VAR могут использовать уже в матче за Суперкубок Украины", – Цыганык

В течение первого круга соревнований система видеоповторов будет использоваться в режиме оффлайн для проведения тестирования оборудования и обучения арбитров. А уже в феврале-марте 2020 мы ожидаем разрешения FIFA и IFAB на использование VAR в режиме онлайн.

Украинский футбол постепенно выздоравливает после масштабных потрясений, вызванных российской аннексией Крыма и началом войны на Донбассе. Собственно, недавние исторические победы и достижения наших сборных яркое тому подтверждение!", – написал Павелко в своем Facebook.