"Сегодня нужно задавать вопрос, что если мы начинаем чемпионат, то мы должны помогать Украине, армии, которые пострадали от войны. Если этого не достичь, нет смысла вообще начинать этот чемпионат. Речь идет об экономической помощи. Мы собирать деньги с матчей и перечислять на армию, поддержку беженцев, Украины.

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Также важен имиджевый момент: после каждой игры о нас должен говорить мир и Европа. А теперь нужно сесть и посмотреть, при каких условиях мы сможем выдержать эти аспекты. То есть, если мы не помогаем армии и стране, то это никому не нужно. Ради турнирных таблиц и результатов... Не время.

Нам нужно зарабатывать из всех источников. Кроме того, имиджевые моменты. Вот мы сейчас проводили тур. После каждой игры о нас писали европейские и мировые издания. Вот в таком ключе мы должны двигаться. Как это сделать? Рабочая группа должна этот вопрос обсудить", – отметил Палкин в комментарии телеканалу Футбол.

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