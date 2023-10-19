Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал новость о том, что его избрали в Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

"Решением Исполкома УЕФА я включен в состав Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов. В Комитете я буду единственным представителем от Ассоциации европейских клубов (ECA), где буду работать следующие 4 года.

Палкин официально избран в Комитет УЕФА

Надеюсь использовать свой опыт для совершенствования регулирования европейской футбольной политики в интересах украинских и европейских клубов", – написал Палкин в своем Facebook.

Напомним, сегодня стало известно, что Сергей Палкин вошел в Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов, в котором будет работать в течение следующих 4 лет.

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