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Палач Ливерпуля оригинально назвал свою собаку, чтобы не забывать о фиаско Клоппа

3 апреля 23:23 34 Читати українською
Палач Ливерпуля оригинально назвал свою собаку, чтобы не забывать о фиаско Клоппа
Маркос Льоренте / Marca

Полузащитник Атлетико Маркос Льоренте выбрал оригинальное имя для своей собаки.

43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
 
Маркос Льоренте 97’
Маркос Льоренте 105’
Альваро Мората 120+1’
43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
97’ Маркос Льоренте
105’ Маркос Льоренте
120+1’ Альваро Мората

"22-й день карантина. Энфилд следит за тем, как жизнь проходит мимо", – подписал Льоренте фотографию с любимцем на своей странице в Instagram.

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Напомним, именно Льоренте стал героем противостояния между Ливерпулем и Атлетико, оформив дубль в ответном матче и выведя "матрасников" в следующий раунд Лиги чемпионов.

К слову, испанец провел 24 поединка за Атлетико в текущем сезоне, отметившись 3 голами и ассистом во всех турнирах.

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Теги
Испания Энфилд Атлетико Атлетико Маркос Льоренте Маркос Льоренте Ливерпуль - Атлетико
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