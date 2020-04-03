Палач Ливерпуля оригинально назвал свою собаку, чтобы не забывать о фиаско Клоппа

Полузащитник Атлетико Маркос Льоренте выбрал оригинальное имя для своей собаки.

"22-й день карантина. Энфилд следит за тем, как жизнь проходит мимо", – подписал Льоренте фотографию с любимцем на своей странице в Instagram.

"Камбечить Атлетіко": чемпіон ліквідований, імперський Облак змусив Ліверпуль втратити магію Енфілда

Напомним, именно Льоренте стал героем противостояния между Ливерпулем и Атлетико, оформив дубль в ответном матче и выведя "матрасников" в следующий раунд Лиги чемпионов.

К слову, испанец провел 24 поединка за Атлетико в текущем сезоне, отметившись 3 голами и ассистом во всех турнирах.

"Лунин – это неизвестность": карантин меняет планы Реала по вратарям – 2 фаворита и самоликвидация сына Зизу