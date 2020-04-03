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Пал последний бастион – Беларусь приостановила часть соревнований

12:26 81 Читати українською
Пал последний бастион – Беларусь приостановила часть соревнований
Милевский в чемпионате Беларуси / ФК Динамо Брест

Белорусская федерация футбола постепенно сворачивает соревнования на территории республики. Чемпионат Беларуси – последний в Европе, проходящий в условиях пандемии коронавируса.

Юниорский и юношеский чемпионаты Беларуси по футболу приостановлены, сообщает официальный сайт местной федерации.

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"На основании решения Бюро исполнительного комитета Ассоциации "Белорусская федерация футбола" от 02.04.2020 и в соответствии с рекомендациями Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, АБФФ приостанавливает матчи юниорского и юношеского первенств Республики Беларусь по футболу до дальнейшего уведомления. АБФФ также переносит начало молодежного первенства Республики Беларусь по футболу среди девушек до дальнейшего уведомления", – говорится в заявлении организации.

К слову, соревнования в Высшей лиге пока будут продолжаться. На сегодня сыграно 2 тура, а старт 3-го игрового дня запланирован на пятницу, 3 апреля.

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