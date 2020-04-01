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"Нам хтось бреше", – фанати білоруського клубу влаштували демарш і закликали не відвідувати матчі

17:35 6 Читати українською
"Нам хтось бреше", – фанати білоруського клубу влаштували демарш і закликали не відвідувати матчі
Неман / Фото из открытых источников

Болельщики белорусского клуба Неман выступили с жестким заявлением в связи с продолжением чемпионата страны, несмотря на пандемию COVID-19.

"Мы, фанаты ФК Неман, хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны. Мы осознаем, что нам "кто-то врет", поэтому из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды.

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Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное – здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Беларуси к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ (Белорусская федерация футбола – прим.) под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире. Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!", – цитирует заявление фанатов издание Tut.by.

Напомним, Беларусь остается единственной страной в Европе, где до сих пор продолжается регулярный чемпионат по футболу. Более того, все матчи проходят в присутствии зрителей.

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Теги
Беларусь футбольные фанаты коронавирус Мир Неман
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