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Озил заинтересовал Фенербахче, – СМИ

12:26 11 Читати українською
Озил заинтересовал Фенербахче, – СМИ
Месут Озил / Reuters

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил может покинуть Эмирейтс в зимнее трансферное окно.

Немец турецкого происхождения имеет шанс поиграть на родине предков, сообщает Takvim.

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В подписании Озила заинтересован стамбульский Фенербахче. В данный момент рассматривается вариант с арендой хавбека на вторую половину сезона 2019/20. Ранее была информация, что Озил уйдет в аренду зимой, а "канониры" ради этого даже готов платить часть его зарплаты.

В нынешнем сезоне Месут Озил выпал из обоймы основных игроков Арсенала и провел всего 140 минут на поле. В последних трех поединках лондонцев 30-летний немец даже не попадал в заявку.

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