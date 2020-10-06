Озил призвал Арсенал вернуть маскота клуба – хавбек готов платить ветерану из своего кармана
Звезда Арсенала Месут Озил вступился за уволенного работника клуба Джерри Куя, который 27 лет исполнял роль маскота "канониров".
"Я был очень расстроен, что Джерри Куй, наш знаменитый и верный талисман Ганнерзавр и неотъемлемая часть нашего клуба, был уволен после 27 лет работы.
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Я предлагаю возмещать Арсеналу полную зарплату нашего большого зеленого парня до тех пор, пока я буду игроком Арсенала. Джерри сможет продолжить заниматься работой, которую он так любит", – написал Озил Twitter.
Напомним, Месут получает одну из самых высоких зарплат в лагере лондонцев, 31-летний немец зарабатывает около 400 млн евро в неделю, поэтому содержание Маскота не слишком повлияет на его финансовое положение.
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