Звезда Арсенала Месут Озил вступился за уволенного работника клуба Джерри Куя, который 27 лет исполнял роль маскота "канониров".

"Я был очень расстроен, что Джерри Куй, наш знаменитый и верный талисман Ганнерзавр и неотъемлемая часть нашего клуба, был уволен после 27 лет работы.

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Я предлагаю возмещать Арсеналу полную зарплату нашего большого зеленого парня до тех пор, пока я буду игроком Арсенала. Джерри сможет продолжить заниматься работой, которую он так любит", – написал Озил Twitter.

Напомним, Месут получает одну из самых высоких зарплат в лагере лондонцев, 31-летний немец зарабатывает около 400 млн евро в неделю, поэтому содержание Маскота не слишком повлияет на его финансовое положение.

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