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Арсенал уговорил игроков и тренеров уменьшить зарплаты из-за коронавируса

21:50 21 Читати українською
Арсенал уговорил игроков и тренеров уменьшить зарплаты из-за коронавируса
Игроки Арсенала / фото из соцсетей

Лондонский Арсенал объявил об урезании выплат первой команде на фоне финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

Руководство "канониров" договорилось с игроками и тренерами об уменьшении зарплат на 12,5 %, сообщает официальный сайт клуба.

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Боссы лондонцев пришли к соглашению с футболистами первой команды, главным тренером Микелем Артетой и его штабом. Эти меры начнут действовать уже с апреля и рассчитаны на весь 2020 год. Соглашение между клубом и первой командой базируется на предположении, что сезон 2019/20 будет возобновлен. Если Арсенал выполнит задачу на сезон, то работники клуба получат бонусные выплаты.

Напомним, что на вынужденную паузу в АПЛ Арсенал ушел на 9-м месте. В активе команды с Эмирейтс 40 очков и 8-бальный дефицит от зоны Лиги чемпионов. Правда, лондонцы еще имеют матч в запасе.

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Теги
коронавирус футбольные финансы Микель Артета Микель Артета Арсенал Арсенал Англия
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