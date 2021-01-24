Уже экс-полузащитник Арсенала и сборной Германии продолжит карьеру в Турции. Новым клубом Месут Озила стал турецкий Фенербахче.

Месут Озил попробует свои силы в турецкой Суперлиге. Звездный ветеран подписал контракт с Фенербахче, соглашение немецкого хавбека рассчитано на 3,5 года, сообщает официальный сайт стамбульского клуба.

Артета назвал причины перехода Озила в Фенербахче

Последние несколько дней немец турецкого происхождения провел в Стамбуле. Фактически переход Озила был согласован еще раньше, однако официально о подписании контракта объявили только сейчас. Хавбек достался Фенербахче бесплатно, поскольку договорился с Арсеналом о досрочном разрыве контракта.

Напомним, Озил выступал за Арсенал с 2013 года, но клуб не заявил его на текущий сезон АПЛ. Последний раз 32-летний атакующий полузащитник выходил на поле в официальном матче еще в марте 2020-го. Контракт экс-игрока сборной Германии с "канонирами" был рассчитан до 30 июня 2021 года.

Также воспитанник Шальке успел поиграть за мадридский Реал, с которым стал чемпионом Испании, и бременский Вердер. В составе сборной Германии победил на ЧМ-2014 в Бразилии.