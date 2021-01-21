"Месут Озил – великий футболист, невероятно талантлив. Он отдал много сил Арсеналу, но сейчас я хочу направить команду другим путем.

Озил до сих пор не завершил трансфер в Фенербахче – известна причина

Возможно, он бы стал частью наших планов, если бы у нас было больше вариантов. В начале моей работы с "канонирами" он входил в наши планы, теперь – уже нет", – цитирует Артету BBC.

32-летний немец уже находится в лагере Фенербахче, но турецкий клуб еще не объявил официально о трансфере.

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