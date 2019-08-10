toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ВЕСТ ХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Озил и Колашинац не сыграют против Ньюкасла из-за недавнего инцидента с нападением на игроков

10:57 18 Читати українською
Озил и Колашинац не сыграют против Ньюкасла из-за недавнего инцидента с нападением на игроков
Колашинац и Озил / Sky Sports

Игроки Арсенала Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят стартовый матч АПЛ против Ньюкасла.

 

Эмери решил не брать Месута Озила и Сеада Колашинаца на матч против Ньюкасла ради безопасности игроков, передает официальный сайт Арсенала.

На Озила напали два человека с ножом – Колашинац выбежал защищать одноклубника с голыми руками

"Благосостояние наших игроков и их семей всегда является первоочередной задачей. Мы приняли решение не брать Колашинаца и Озила на матч с Ньюкаслом после обсуждения с игроками и их представителями. Мы с нетерпением ждем их в составе как можно быстрее", – говорится в заявлении.

Напомним, 25 июля на Озила и Колашинаца совершили вооруженное нападение, оба игрока не пострадали.

Дуэль Ярмоленко и Зинченко, классика на Олд Траффорд и большие разборки в малом княжестве: топ-5 матчей евроуикенда

blog_ava
Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
08:00
369
Теги
Англия Месут Озил Месут Озил Сеад Колашинац Сеад Колашинац Арсенал Арсенал Ньюкасл - Арсенал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер отдал Кайоде в аренду
    Туреччина — 9 авг469 Шахтер отдал Кайоде в аренду
2
час
:
59
мин
Вест Хэм
14:30
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук