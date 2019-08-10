Озил и Колашинац не сыграют против Ньюкасла из-за недавнего инцидента с нападением на игроков

Игроки Арсенала Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят стартовый матч АПЛ против Ньюкасла.

Эмери решил не брать Месута Озила и Сеада Колашинаца на матч против Ньюкасла ради безопасности игроков, передает официальный сайт Арсенала.

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"Благосостояние наших игроков и их семей всегда является первоочередной задачей. Мы приняли решение не брать Колашинаца и Озила на матч с Ньюкаслом после обсуждения с игроками и их представителями. Мы с нетерпением ждем их в составе как можно быстрее", – говорится в заявлении.

Напомним, 25 июля на Озила и Колашинаца совершили вооруженное нападение, оба игрока не пострадали.

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