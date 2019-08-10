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Озіл та Колашинац не зіграють проти Ньюкасла через нещодавній інцидент з нападом на гравців

10:55 104 Читать на русском
Озіл та Колашинац не зіграють проти Ньюкасла через нещодавній інцидент з нападом на гравців
Колашинац та Озіл / Sky Sports

Гравці Арсенала Месут Озіл та Сеад Колашинац пропустять стартовий матч АПЛ проти Ньюкасла.

 

Емері вирішив не брати Месута Озіла та Сеада Колашинаца на матч проти Ньюкасла заради безпеки гравців, передає офіційний сайт Арсенала.

На Озіла напали двоє людей з ножем – Колашинац вибіг захищати одноклубника з голими руками

"Добробут наших гравців та їхніх сімей завжди є першочерговим завданням. Ми прийняли рішення не брати Колашинаца та Озіла на матч з Ньюкаслом після обговорення з гравцями та їх представниками. Ми з нетерпінням чекаємо на них у складі якомога швидше", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 25 липня на Озіла та Колашинаца скоїли озброєний напад, обидва гравці не постраждали.

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Теги
Арсенал Арсенал Англія Месут Озіл Месут Озіл Сеад Колашинац Сеад Колашинац Ньюкасл - Арсенал
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