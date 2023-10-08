В пятницу вечером клуб шокировал сообщением об отставке Эдриана Хита с должности главного тренера. Само увольнение ожидалось, ведь команда не выиграла последних семь поединков, но удивило время, ведь в субботу Миннесота должна была провести очередной матч в МЛС.

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Впрочем, такое психологическое сотрясение команды дало результат. "Гагары" в зрелищном стиле обыграли Лос-Анджелес Гэлакси. Поединок завершился со счетом 5:2, а Теему Пукки записал в свой актив четыре гола. Это первый "покер" легенды Норвича за всю профессиональную карьеру.

К слову, смена тренера в Миннесоте случилась впервые за время выступлений команды в МЛС, где она выступает с 2017 года. Благодаря победе над Гэлакси бывшие подопечные Эдриана Хита сохраняют призрачные шансы выйти в плей-офф, но все будет зависеть от конкурентов.