У п'ятницю ввечері клуб шокував повідомленням про відставку Едріана Хіта з посади головного тренера. Саме звільнення очікувалося, адже команда не виграла останніх сім поєдинків, але здивував час, адже в суботу Міннесота мала провести черговий матч в МЛС.

Руні покинув ДС Юнайтед після перемоги – англієць підняв команду з колін, але не виконав головне завдання

Втім, такий психологічний струс команди дав результат. "Гагари" у видовищному стилі обіграли Лос-Анджелес Гелаксі. Поєдинок завершився з рахунком 5:2, а Теему Пуккі записав у свій актив аж чотири голи. Це перший "покер" легенди Норвіча за всю професіональну кар'єру.

До слова, зміна тренера в Міннесоті трапилася вперше за час перебування команди в МЛС, де вона виступає з 2017. Завдяки перемозі над Гелаксі колишні підопічні Едріана Хіта зберігають примарні шанси вийти у плей-офф, але все буде залежати від конкурентів.