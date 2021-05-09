Бывший украинский полузащитник Дмитрий Коваленко, который почти всю карьеру провел MLS, рассказал об опыте выступлений под руководством Вячеслава Грозного в запорожском Металлурге.

"Я всегда хотел побыть дома, попробовать себя, быть ближе к родителям. Были разные финансовые вопросы и прочее. Я понял, что в украинском футболе большая грязь.

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Еще тренер такой попался (Вячеслав Грозный, – прим.). Не то, чтобы тяжелый... Неправильный человек. Это тренер не для футбола. Таких людей не должно быть в футболе. Отношение к игрокам было, как к собакам.

Но я не молчал, я всегда говорил все в лицо. Я с ним ссорился. И со старшим тренером ссорился. Я не мог видеть, как они относились к ребятам. Как в лесу или в зоопарке", – сказал Коваленко в эфире Football Hub.

Напомним, Коваленко выступал за молодежную команду Динамо. В 1992 году эмигрировал в США. Его первой профессиональной командой стал Чикаго Файр. Также выступал за Ди Си Юнайтед, Нью-Йорк Ред Буллз, Реал Солт-Лейк и Лос-Анджелес Гэлакси. По сезону провел в немецком Санкт-Паули и запорожском Металлурге (2 матча).

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