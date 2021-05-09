"Я уже давно уехал из Украины. В футбольном плане как-то Украина далеко от меня, приезжаю туда только в отпуск к своим родным. Поэтому Украину в плане карьеры не рассматривал.

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В Украине сейчас бываю редко. В основном только летом. Последний раз был в Одессе на дне рождении у сестры. Зимой отпуск в основном проводил в Европе. Сейчас, в связи с коронавирусом, стало сложнее передвигаться на длительные расстояния. Чаще всего получается, что родители гостят у нас", – сказал Тащи в комментарии Meta Ratings.

Напомним, 27-летний украинец в начале марта покинул немецкий Санкт-Паули и на правах свободного агента присоединился к Пхохан Стилерс. Тащи уже успел сыграть за корейский клуб 11 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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