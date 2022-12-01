"Золотому" поколению сборной Бельгии наступил конец. "Красные дьяволы" с Куртуа, Де Брюйне, Азаром, Мертенсом и Лукаку в составе так и не смогли выиграть чемпионат мира. На следующем ЧМ, если Бельгия на него пробьётся, многих игроков из этого состава уже не будет.

Бельгия вылетела с ЧМ-2022 после своего лучшего матча – 3 промаха Лукаку в пустые ворота вывели дальше Хорватию

Сборная Бельгии в матче с хорватами провела, пожалуй, свою лучшую игру на ЧМ в Катаре. Но нереализация моментов в исполнении Ромелу Лукаку стоила "красным дьяволам" путёвки в плей-офф. А ведь это ещё судейская бригада отменила уже назначенный пенальти в ворота бельгийцев – за фол Карраско в собственной штрафной.