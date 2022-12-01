"Золотому" поколінню збірної Бельгії настав кінець. "Червоні дияволи" з Куртуа, Де Брюйне, Азаром, Мертенсом та Лукаку у складі так і не змогли виграти чемпіонат світу. На наступному ЧС, якщо Бельгія на нього проб'ється, багатьох гравців із цього складу вже не буде.

Бельгія вилетіла з ЧС-2022 після свого найкращого матчу – 3 промахи Лукаку в порожні вирішили долю на користь Хорватії

Збірна Бельгії у матчі з хорватами провела, мабуть, свою найкращу гру на ЧС у Катарі. Але нереалізація моментів у виконанні Ромелу Лукаку коштувала "червоним дияволам" путівки до плей-офф. А ще суддівська бригада скасувала вже призначений пенальті у ворота бельгійців – за фол Карраско у власному штрафному майданчику.