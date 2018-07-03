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Открытие ЧМ-2018 Павар заинтересовал немецких грандов

18:21 46 Читати українською
Открытие ЧМ-2018 Павар заинтересовал немецких грандов
Бенжамен Павар / Getty Images

Защитник сборной Франции и немецкого Штутгарта Бенжамен Павар попал в сферу интересов Баварии, дортмундской Боруссии и РБ Лейпциг, но швабы не намерены прощаться с одним из открытий чемпионата мира-2018.

"Этим летом мы не отпустим Павара даже за 50 млн евро. Мы стремимся сохранить его и будем делать все, чтобы он остался в команде еще на год.

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Но, все же, давайте подождем, что случится в ближайшие недели или месяцы", – рассказал спортивный директор Штутгарта Михаэль Решке в комментарии Stuttgarter Nachrichten.

По информации французского L'Equipe, интерес к 22-летнему защитнику проявляют мюнхенская Бавария, Боруссия Д украинца Андрея Ярмоленко, а также РБ Лейпциг.

На ЧМ-2018 Бенжамен Павар неожиданно стал игроком основы сборной Франции. Он уже провел 3 поединка на Мундиале и отметился красивым мячом в воротах сборной Аргентины на стадии 1/8 финала.

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