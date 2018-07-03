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Відкриття ЧС-2018 Павар зацікавив німецьких грандів

18:21 145 Читать на русском
Відкриття ЧС-2018 Павар зацікавив німецьких грандів
Бенжамен Павар / Getty Images

Оборонець збірної Франції та німецького Штутгарта Бенжамен Павар потрапив до сфери зацікавлень Баварії, дортмундської Борусії та РБ Лейпциг, але шваби не мають наміру прощатися з одним із відкриттів чемпіонату світу-2018.

"Цього літа ми не відпустимо Павара навіть за 50 млн євро. Ми прагнемо зберегти його та робитимемо все, щоб він залишився в команді ще на рік.

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Але, все ж, давайте зачекаємо, що трапиться в найближчі тижні чи місяці", – розповів спортивний директор Штутгарта Міхаель Решке в коментарі Stuttgarter Nachrichten.

За інформацією французького L'Equipe, інтерес до 22-річного захисника проявляють мюнхенська Баварія, Борусія Д українця Андрія Ярмоленка, а також РБ Лейпциг.

На ЧС-2018 Бенжамен Павар несподівано став гравцем основи збірної Франції. Він вже провів 3 поєдинки на Мундіалі й відзначився красивим м'ячем у воротах збірної Аргентини на стадії 1/8 фіналу.

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