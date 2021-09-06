Голкипер Игорь Левченко подписал контракт с МФК Металлург, сообщает официальный сайт запорожского клуба.

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Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до конца сезона 2021/22.

Напомним, Левченко – воспитанник донецкого Олимпика, где и начал профессиональные выступления в 2007 году. За свою карьеру успел поиграть также за Зарю, Мариуполь, финский Мариехамн, шведский АФК Эскильстуна и батумское Динамо. Последней командой Левченко были Сумы.

К слову, в 2009 году он стал чемпионом Европы в составе сборной Украины U-19.

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