"Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе. Он должен сам объяснить свой поступок.

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Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы увидел, то покинул этот клуб и жил бы в другой стране.

Я знаю, что его отец держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в терроборону. Я думаю, что Анатолий все знает", – сказал Вирт в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Тимощук продолжает работать в питерском Зените и никоим образом не отреагировал на войну Украины с Россией. УАФ уже аннулировала тренерский диплом Анатолия, исключила его из реестра игроков сборной Украины, а также лишила всех регалий – в частности, трофеев в Шахтере.

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