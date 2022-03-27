"Я написав Тимощуку, що на його місці вчинив би інакше. Він має сам пояснити свій вчинок.

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Він живе у Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи він бачить те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби побачив, то покинув цей клуб і жив би в іншій країні.

Я знаю, що його батько повністю тримає в курсі. Він проживає у Луцьку та записався у тероборону. Я думаю, що Анатолій все знає", – сказав Вірт у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Тимощук досі залишається працювати у пітерському Зеніті і жодним чином не відреагував на війну України з Росією. УАФ уже анулювала тренерський диплом Анатолія, виключила його з реєстру гравців збірної України,а також позбавила всіх регалій – зокрема, трофеїв у Шахтарі.

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