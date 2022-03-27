Батько Тимощука записався у тероборону – син-манкурт продовжує прислуговувати Росії
Головний тренер Вереса Юрій Вірт спробував достукатися до колишнього партнера по Шахтарю та збірній України Анатолія Тимощука.
"Я написав Тимощуку, що на його місці вчинив би інакше. Він має сам пояснити свій вчинок.
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Він живе у Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи він бачить те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби побачив, то покинув цей клуб і жив би в іншій країні.
Я знаю, що його батько повністю тримає в курсі. Він проживає у Луцьку та записався у тероборону. Я думаю, що Анатолій все знає", – сказав Вірт у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, Тимощук досі залишається працювати у пітерському Зеніті і жодним чином не відреагував на війну України з Росією. УАФ уже анулювала тренерський диплом Анатолія, виключила його з реєстру гравців збірної України,а також позбавила всіх регалій – зокрема, трофеїв у Шахтарі.
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