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Отец Михалика найден мертвым на берегу реки

17:18 516 Читати українською
Отец Михалика найден мертвым на берегу реки
Тарас Михалик / Фото: ФК Локомотив

Отца экс-игрока Динамо Тараса Михалика нашли мертвым на Волыни.

По информации rayon.in.ua, в городе Любешов Волынской области на берегу реки Стоход, вблизи навесного мостика, прохожие обнаружили мертвым мужчину средних лет.

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Руководитель оперативной группы полиции, которая там работала, отказался предоставить какие-либо комментарии, но подтвердил, что личность мертвого установили.

Им оказался местный житель Владимир Михалик – отец украинского футболиста Тараса Михалика, который сейчас выступает за московский Локомотив. Причина смерти мужчины пока не известна.

Отметим, Тарас Михалик защищал цвета Динамо с 2006 по 2013 годы.

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