Легенда Динамо Виктор Матвиенко ушел из жизни

Украина — 16:48 122
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Марлос подписал новый контракт с Шахтером
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ПСЖ закономерно обыграл Ливерпуль – финалисты Лиги чемпионов опустились на 3-е местоЛига чемпионов — 28 нояб 728
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Ворскла – Арсенал: почему ситуация с переносом матча это полное фиаско для всех сторонЛига Европы — 28 нояб 907
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Ворскла – Арсенал: матч окончательно состоится в Киеве, но может пройти без зрителейЛига Европы — 28 нояб 260
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Карпати повинні звикати до втрат: за мотивами відставки МораішаСергій Тищенко — 28 нояб 2949
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