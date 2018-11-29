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Легенда Динамо Виктор Матвиенко ушел из жизни

15:18 265 Читати українською
Легенда Динамо Виктор Матвиенко ушел из жизни
Виктор Матвиенко / Фото: соцсети

Бывшего защитника киевского Динамо Виктора Матвиенко не стало в возрасте 70 лет.

Сегодня скончался Виктор Матвиенко, сообщает официальный сайт Динамо.

Бывший защитник Динамо недавно отпраздновал свой 70-летний юбилей.

Выступая за киевское Динамо с 1970 по 1977 годы, Матвиенко стал 4-кратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА.

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