Отбор на Евро-2020: Италия разгромила Грецию, Бельгия разобралась с Казахстаном

Состоялись матчи 3-го тура отбора на Евро-2020 в группах I и J.
Евро-2020. Квалификация, 3 тур
Группа I
Бельгия – Казахстан – 3:0
Голы: Мертенс, 11 Кастань, 14, Лукаку, 50
Шотландия – Кипр – 2:1
Голы: Робертсон, 61, Бюрке, 89 – Коусоулас, 87
Группа J
Греция – Италия – 0:3
Голы: Барелла, 23 Инсинье, 30 Бонуччи, 33
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Сборная Бельгии продолжила победное шествие, с легкостью обыграв Казахстан. Настоящим героем встречи стал Дрис Мертенс. Вингер Наполи забил сам, а также помог отличиться Кастаню и Лукаку.
В другом матче группы I Шотландия одержала драматическую победу над Кипром. Британцы вышли вперед в середине первого тайма. Незадолго до финального свистка киприоты восстановили равновесие, но всего через две минуты Бюрке забил победный гол.
Бельгия набрала 9 очков и осталась на вершине таблицы. Шотландия по набранным очкам догнала Россию, но уступает по дополнительным показателям и теперь занимает третью строчку.
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Лидер группы J – Италия – не почувствовала сопротивления Греции. "Эллины" несмотря домашний статус поединка пропустили три "сухих" мяча. Интересно, что все голы были забиты в середине первого тайма в течение 10-и минут.
После 3-го тура Италия осталась лидером, набрав максимум очков. Греция занимает третье место.