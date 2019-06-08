Отбор на Евро-2020: Италия разгромила Грецию, Бельгия разобралась с Казахстаном

Состоялись матчи 3-го тура отбора на Евро-2020 в группах I и J.

Евро-2020. Квалификация, 3 тур

Группа I

Бельгия – Казахстан – 3:0

Голы: Мертенс, 11 Кастань, 14, Лукаку, 50

Шотландия – Кипр – 2:1

Голы: Робертсон, 61, Бюрке, 89 – Коусоулас, 87

Группа J

Греция – Италия – 0:3

Голы: Барелла, 23 Инсинье, 30 Бонуччи, 33

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Сборная Бельгии продолжила победное шествие, с легкостью обыграв Казахстан. Настоящим героем встречи стал Дрис Мертенс. Вингер Наполи забил сам, а также помог отличиться Кастаню и Лукаку.

В другом матче группы I Шотландия одержала драматическую победу над Кипром. Британцы вышли вперед в середине первого тайма. Незадолго до финального свистка киприоты восстановили равновесие, но всего через две минуты Бюрке забил победный гол.

Бельгия набрала 9 очков и осталась на вершине таблицы. Шотландия по набранным очкам догнала Россию, но уступает по дополнительным показателям и теперь занимает третью строчку.

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Лидер группы J – Италия – не почувствовала сопротивления Греции. "Эллины" несмотря домашний статус поединка пропустили три "сухих" мяча. Интересно, что все голы были забиты в середине первого тайма в течение 10-и минут.

После 3-го тура Италия осталась лидером, набрав максимум очков. Греция занимает третье место.