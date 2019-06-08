Отбор на Евро-2020: Германия без проблем обыграла Беларусь и поднялась на второе место группы С

В отборе на Евро-2020 в группе С белорусы уступили немцам. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В рамках отбора к Евро-2020 в группе С сборная Беларуси в Борисове принимала сборную Германии. Хозяева – обладатели последнего места в группе – уже успели сыграть два поединка, в которых дважды уступили: Голландии (0:4) и Северной Ирландии (1:2). Германия, после провала на Евро-2018 и неудачного выступления в Лиге наций, в отборе к Евро-2020 одержала победу над Нидерландами и надеялась легко набрать три очка в сегодняшнем матче.

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Уже на первой минуте белорусы получили право на штрафной, а через минуту снова угрожали воротам Мануэля Нойера.

Такой стартовый натиск несколько удивил немцев, однако ненадолго. Подопечные Йоахима Лева, который из-за неудовлетворительного состояния здоровья отсутствовал на тренерском мостике в этом матче, выдержали стартовый натиск и взялись за дело.

На десятой минуте Серж Гнабри пробивал по центру – Александр Гутор отбил мяч. На добивании был Лукас Клостерман – голкипер снова успел подставить руку и отбить мяч. А через две минуты количество моментов переросло в качество: Лерой Сане, получив мяч от Йозуа Киммиха, мастерски обыграл защитника в штрафной и пробил мимо вратаря.

На 29-й минуте у Беларуси возник первый супершанс сравнять счет: Станислав Драгун получил мяч на линии вратарской и пробил в упор, однако ногу подставил Лукас Клостерман и выбил на угловой. А уже через минуту, после подачи с углового, Станислав Драгун пробивал под перекладину и лишь реакция Мануэля Нойера, который в сногсшибательном прыжке выбил мяч, спасла сборную Германии от верного гола.

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В первом тайме немцы очень мало били по воротам: взяв в осаду штрафную соперника, гости пытались разыгрывать мяч до верного и, преимущественно, до завершающего удара дело так и не доходило.

В общем Беларусь достойно выглядела в первой половине встречи и если бы смогла реализовать один из двух своих стопроцентных моментов, игра была бы значительно интереснее.

Во втором тайме немцы продолжили контролировать мяч и создавать момент за моментом, однако болезнь первого тайма продолжилась – "бундестиму" не хватало акцентированного завершающего удара.

На 62-й минуте Йозуа Киммо отпасовал на Матиаса Гинтера, который нашел во вратарской площадке Марко Ройса. Тот, выйдя один на один с Александром Гутором, легко переиграл голкипера и удвоил преимущество своей команды.

На 79-й минуте немцы выводили Сане один на один с голкипером, но Лерой запутался в ногах и потерял стопроцентную возможность увеличить счет. А через четыре минуты он, после великолепного навеса Матиаса Гинтера, пробивал головой, но попал в штангу.

Хозяева весь второй тайме практически не имели возможности сократить счет и только на последних минута проявили некоторую активность и совершили несколько контратак. Поэтому вполне закономерный результат встречи, который позволил сборной Германии одержать вторую победу и подняться на вторую строчку в своей группе.

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