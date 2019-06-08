Отбор на Евро-2020: Турция уверенно победила Францию, возглавив группу H

В рамках 3-го тура отборочного этапа к Евро-2020 сборная Франции потерпела сенсационное поражение от Турции.

Начало встречи оказалось очень осторожным. Обе команды поочерёдно катали мяч и приглядывались друг к другу, однако рисунок дальнейшей игры стал ясен быстро – Турция закрывала зоны на своей половине поля и пыталась угрожать контратаками, а Франция пыталась вскрыть оборону, растягивая её по флангам. Тактика последних успеха не принесла, ведь за весь первый тайм у чемпионов мира не возникло ни одного опасного момента или хотя подхода к воротам соперника. Даже индивидуальные единоборства проваливались – так, Мбаппе постоянно терял мяч при попытках обыграть Демираля, а Бурак Йылмаз собрал на себе пять французских фолов, посадив Умтити на жёлтую.

Турция постепенно наметила слабые зоны, стараясь уегать за спины фулбэков и ленивого Погба. На 18-й минуте хозяева создали первый момент во встрече: Ундер навесил с правого фланга в штрафную, а Айхан ударом головой замкнул под дальнюю штангу – Льорис парировал (а потом свистнули офсайд). Несколько раз турки неплохо простреливали в штрафную, пытаясь найти передачей Йылмаза, но голом не пахло. Тем не менее, на 30-й минуте он случился: турки заработали стандарт, Ундер исполнил подачу на правый край, а оттуда пошла скидка на Айхана. Абсолютно открытый Каан точным ударом головой замкнул – 1:0!

Франция сразу попыталась ответить позиционными атаками, однако очень быстро стало понятно, что центр поля у соперника зацементирован. Чемпионы мира постоянно теряли мяч и начали пропускать контратаку за контратакой, в конце концов, пропустив и второй гол. На 40-й минуте произошёл целый парад ошибок "ле бле": Варан не смог перехватить вынос вратаря турок на чужую половину поля, а Погба не смог помешать прорыву в штрафную, упав под давлением футболистов хозяев. Всё завершилось передачей Токёза на правый край штрафной, откуда Дженгиз Ундер пробил в дальний угол – 2:0! На 44-й мог прилететь и третий гол, однако мяч после замыкания Демираля ударом головой прошел рядом со штангой.

После перерыва Дидье Дешам бросил в бой Кингсли Комана и Флорана Мэнди, что уже на 50-й минуте могло принести успех: нападающий Баварии прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, мяч отскочил к Гризманну, а тот пробил метров с 11-ти – удар заблокировали. Это был один из последних опасных эпизодов у ворот подопечных Шенула Гюнеша; турки же раз за разом убегали в контратаки и наказывала французов за ошибки, могло завершиться разгромом тримфаторив прошлогоднего Мундиаля.

На 55-й минуте фантастический момент подарили Бураку французские защитники: Варан сместился на край штрафной к Павару, отдал ему ужасный пас назад, а тот потерял мяч под давлением капитана турок. Йылмаз вывалился на ворота и выстрелил с 11-ти метров, однако Льорис спас Францию. На 56-й он снова вступил в игру, парируя замыкание Карамана с близкого расстояния после подачи с углового. На 60-х минутах произошло несколько перспективных выходов турок, а потом снова пошли моменты: на 69-й Льорис вытащил дальний выстрел Текдемира из-под перекладины, на 74-й Ундер со штрафного пробил над ней, а на 75-й Йылмаз с разворота выстрелил метров с 20-ти – мимо ворот.

За всё это время французы создали лишь один момент у ворот соперника. На 66-й минуте Павар исполнил классную подачу с правого фланга на угол вратарской, а Гризманн сбросил её под замыкание Жиру – быть бы голу, если бы Оливье не пролетел мимо мяча. После этого французы выпали из игры минут на 15-ть, вернувшись только на завершение второго тайма. В эндшпиле "ле бле" не вылезали из половины поля Турции, однако что делать на ней, подопечные Дидье Дешам не знали. Как следствие, в штрафной удалось создать лишь наивную симуляцию Комана, а на 86-й Бурак ещё и мог закатить в ворота Льориса третий гол - он завершил контрвыпад ударом с левого края штрафной внешней стороной стопы, но мяч прошёл рядом с дальней штангой.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу сборной Турции. Подопечные Шенула Гюнеша возглавили группу Н, набрав 9 очков и не пропустив ни одного гола. Франция, имея 8 зачётных баллов, идёт прямо за ними.