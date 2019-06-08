Отбор на Евро-2020: Хорватия победила Уэльс и единолично возглавила группу Е

В отборе к Евро-2020 в группе Е валлийцы уступили хорватам. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В рамках отбора к Евро-2020 в группе Е встречались ее фавориты – сборные Хорватии и Уэльса. Перед матчем в группе Е сложилась интересная ситуация: сразу четыре команды набрали по три очка и делили между собой первое место. Правда три сборные уже успели сыграть по два матча, а Уэльс и Азербайджан – по одному. Хорваты в предыдущем матче неожиданно уступили Венгрии, поэтому стремились при поддержке собственных трибун во что бы то не стало победить.

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Уже с первых минут подопечные Златко Далича бросились атаковать, однако защитники сборной Уэльса четко действовали в обороне. Не везло Ивану Перишичу, который несколько раз опасно пробивал по воротам соперника, однако его ударам не хватало точности. С проходами Андрея Крамарича валлийцы также справлялись без особых проблем. В воздухе пахло голом – хорваты раз за разом атаковали и только доли везения не хватало им на последнем рубеже. В конце концов на 17-й минуте после прострела Ивана Перишича Джеймс Лоуренс срезал мяч в собственные ворота.

Хорваты не успокоились и продолжили атаковать, однако защитники гостей действовали безупречно. На 36-й минуте свой шанс не использовал Крамарич – он расшатал оборону соперника, обошел двух защитников и целил в верхний угол. Мяч прошел в считанных сантиметрах над перекладиной.

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Под конец тайма подопечные Райана Гиггза прижали соперника к воротам и создали несколько опасных моментов. Наиболее реальный был у Вилла Волкса: он прорвался в штрафную и пробил низом по центру ворот. Доминик Ливакович не без проблем забрал мяч.

В самом начале второго тайма Ковачич прекрасно сыграл на добивании и забил. Однако арбитр отменил взятие ворот, фиксируя офсайд. Но уже через две минуты хорваты удвоили свое преимущество: после затяжной атаки и серии рикошетов Иван Перишич был первым на добивании и пробил мимо вратаря.

Валлийцы время от времени опасно "огрызались": стоит вспомнить хотя бы два момента у капитана команды Гарета Бэйла – со штрафного и удар на 59-й минуте.

А на 77-й минуте Уэльс усилиями Дэвида Брукса, который только вышел на замену, сократил счет: Дэвид, получив мяч за пределами штрафной, обыграл защитника и мощно пробил. Кожаный от головы Домагоя Виды влетел в сетку ворот.

За две минуты до окончания основного времени Уэльс мог сравнивать: после прострела Гарета Бэйла в штрафную в пустые ворота не попал Гарри Уилсон – он пробил головой по воробьям.

В добавленное время обе команды имели как минимум по одной возможности забить, но счет на табло остался без изменений.

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