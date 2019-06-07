Евро-2020: Испания разгромила Фарерские острова, Польша переиграла Северную Македонию

В рамках 3-го тура квалификации Евро-2020 Швеция уничтожила Мальту, Израиль разбил Латвию. Отчет об этих и другие матчи групп F и G читайте на сайте "Футбол 24".
Квалификация Евро-2020, 3-й тур
Группа F
Фарерские острова – Испания – 1:4
Голы: Ольсен, 30 – Рамос, 6, Навас, 19, Гестссон, 34, (аг), Гайя, 71
Швеция – Мальта – 3:0
Голы: Квайсон, 2, Клаэсон, 50, Исак, 81
Норвегия – Румыния – 2:2
Голы: Эльюнусси, 56, Эдегор, 70 – Кешерю, 77, 90+2
Группа G
Північна Македонія – Польща – 0:1
Гол: Пйонтек, 47
Латвия – Израиль – 0:3
Голы: Захави, 10, 59, 80
Австрия – Словения – 1:0
Гол: Бургшталлер, 74
В группе F лидеры синхронно оформили разгромные победы. Испанцы на выезде разгромили Фарерские острова. Интересно, что два гола на счету защитников Рамоса и Гайи, еще раз отличился Навас, а Гестссон срезал мяч в собственные ворота. Фарерцы впрочем смогли отличиться голом в воротах Кепы. Шведы же довольствовались тремя голами в ворота Мальты. В другом матче группы Норвегия и Румыния расписали драматическую ничью. Норвержцы выигрывали 2:0 до 70 минуты, но Кешерю на 77 и 90+2 минутах вырвал ничью.
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Польша единолично возглавила группу G благодаря победе над Северной Македонией. Единственным голом отметился Пйонтек в начале второго тайма. Австрия также минимально одолела Словению, в конце матча Бургшталлер принес победу. А Израиль в последнем матче 3-го тура разбил Латвию, Захави отметился хет-триком.