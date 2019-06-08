"Зинченко > Зидан". Саша возглавил избиение сербов, получил похвалу от фанов Сити и всколыхнул сеть поцелуем репортера

Сборная Украины разбила на Арене Львов звездных гостей из Сербии (5:0) и сделала серьезную заявку на выход в финальную часть Евро-2020. Несколько слов о спонсоре триумфа "сине-желтых".

Виктор Цыганков дублем положил начало разгрома, Евгений Коноплянка фирменными голами добавил эффектности, Роман Яремчук забил дебютный мяч в составе сборной, Руслан Малиновский и Александр Караваев выполнили по 2 ассиста. Однако главным героем вечера стал другой футболист.

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Тот, кто связывает собой весь механизм. Тот, кто перенес крупицу футбола Манчестер Сити в сборную Украины. Александр Зинченко – особый персонаж в составе "сине-желтых", благодаря ему команда начинает добывать результаты в рамках стиля Андрея Шевченко. Грамотными перемещениями и тонкими передачами он делает разницу в центре поля.

Если на Этихаде украинец является вспомогательным элементом на левом фланге обороны, то здесь – центральной фигурой команды в полузащите (даже по средним позициям на поле Зинченко (17) находится в самом центре, равноудалённым от всех партнеров).

Протеже Гвардиолы вчера выдал такую ​​статистику:

– больше всего передач за матч – 78, в том числе точных – 69 (второй результат на поле – 48).

– больше всего пасов под удар – 4.

– второй лучший результат среди полевых игроков за точными дальними передачами – 4.

– больше всего удачных попыток дриблинга – 3 (вместе с Малиновским).

– больше всего подборов – 9.

– больше всего перехватов – 2 (вместе с Миколенко).

Традиционно после матчей сборной Украины на глаза болельщиков Манчестер Сити попадает видео действий Зинченко в "сине-желтой" футболке. Они обсуждают игру Александра на известном ресурсе reddit, а мы передаем вам их впечатления.

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На этот раз в сообществе сторонников Сити создали целых три темы, посвященных украинцу. В первой из них восхищаются нарезкой его игры против Сербии:

Лучшие комментарии:

– Дайте ему долгосрочный контракт. Считаю, что Зинченко – наша улучшенная версия Милнера, который может закрыть любую позицию. Я всегда говорил, что, если он научится идеально играть левого защитника, это очень положительно повлияет на весь его футбол. Сейчас это проявляется в смелой игре в отборе, а атакующие навыки там были всегда на уровне.

– Этот парень – действительно один из лучших проспектов в мире. Если, конечно, его еще можно называть проспектом.

– Пацан не тратит время на глупости – он сконцентрирован на своих целях и никому не позволяет сбить себя с пути.

– Обожаю смотреть на игру Зинченко за Украину. Насколько же он прекрасно выглядит в их полузащите. Надеюсь, когда-то мы дождемся его на этой позиции в Сити.

– Не могу утверждать, что Зинченко способен закрыть у нас позицию опорника, но очень надеюсь, что он получит свой шанс. Едет в сборную, делает там абсолютно все правильно – и должен получить за это вознаграждение.

– Трудно судить по такой короткой нарезке, но выглядит так, что он ведет всю игру.

В другой теме фаны чемпионов Англии оценивают яркие трюки Александра в этом видео, которое в Twitter с подписью "Zinchenko > Zidane" собрало более 2 тысяч лайков:

Лучшие комментарии:

– Народ, это только вопрос времени.

– Интересно, получит ли он шанс на позиции Фернандиньо, когда Менди наберет форму. Хотелось бы увидеть его в более естественной роли.

– Просто зверь!

– Какой отец (Кевин де Брюйне, – прим.), такой сын, даже номера одинаковые – 17.

– Люблю этого типа. Прогресс, приверженность клубу и удивительный талант.

Наибольший резонанс в сети вызвала послематчевая выходка Александра Зинченко. Герой дал комментарий репортеру каналов "Футбол 1/2" Владе "Седан" Щегловой, а потом смачно поцеловал ее на камеру в щеку. Студия, где находился Андрей Шевченко, была шокирована.

Zinchenko kisses a reporter and she loved it pic.twitter.com/l2WpbM4gBn — City Chief (@City_Chief) 8. Juni 2019

Говорят, что леди рассталась со своим бывшим парнем – форвардом Мариуполя Андреем Борячуком, а теперь в отношениях с Зинченко.

Эпизод обсуждается не только в соцсетях, но и в популярных СМИ. Пользователи шутят, что "малыш де Брюйне (у Кевина недавно родился сын) подрос", и отмечают элитность Александра в отношениях с женщинами. После такого матча – можно все.

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