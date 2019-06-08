toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - СЕРБИЯ КОЛУМБИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

"Зинченко > Зидан". Саша возглавил избиение сербов, получил похвалу от фанов Сити и всколыхнул сеть поцелуем репортера

13:16 170 Читати українською
"Зинченко > Зидан". Саша возглавил избиение сербов, получил похвалу от фанов Сити и всколыхнул сеть поцелуем репортера
Зинченко – герой матча со сборной Сербии

Сборная Украины разбила на Арене Львов звездных гостей из Сербии (5:0) и сделала серьезную заявку на выход в финальную часть Евро-2020. Несколько слов о спонсоре триумфа "сине-желтых".

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Виктор Цыганков дублем положил начало разгрома, Евгений Коноплянка фирменными голами добавил эффектности, Роман Яремчук забил дебютный мяч в составе сборной, Руслан Малиновский и Александр Караваев выполнили по 2 ассиста. Однако главным героем вечера стал другой футболист.

Украина – Сербия: лучший матч в истории сборной, зрелость Цыганкова, свобода для Коноплянки и два теневых героя

Тот, кто связывает собой весь механизм. Тот, кто перенес крупицу футбола Манчестер Сити в сборную Украины. Александр Зинченко – особый персонаж в составе "сине-желтых", благодаря ему команда начинает добывать результаты в рамках стиля Андрея Шевченко. Грамотными перемещениями и тонкими передачами он делает разницу в центре поля.

Если на Этихаде украинец является вспомогательным элементом на левом фланге обороны, то здесь – центральной фигурой команды в полузащите (даже по средним позициям на поле Зинченко (17) находится в самом центре, равноудалённым от всех партнеров).

Протеже Гвардиолы вчера выдал такую ​​статистику:

– больше всего передач за матч – 78, в том числе точных – 69 (второй результат на поле – 48).

– больше всего пасов под удар – 4.

– второй лучший результат среди полевых игроков за точными дальними передачами – 4.

– больше всего удачных попыток дриблинга – 3 (вместе с Малиновским).

– больше всего подборов – 9.

– больше всего перехватов – 2 (вместе с Миколенко).

Традиционно после матчей сборной Украины на глаза болельщиков Манчестер Сити попадает видео действий Зинченко в "сине-желтой" футболке. Они обсуждают игру Александра на известном ресурсе reddit, а мы передаем вам их впечатления.

"Мы создали монстра!" Болельщики Манчестер Сити снова поражены игрой Зинченко за сборную Украины

На этот раз в сообществе сторонников Сити создали целых три темы, посвященных украинцу. В первой из них восхищаются нарезкой его игры против Сербии:

Лучшие комментарии:

– Дайте ему долгосрочный контракт. Считаю, что Зинченко – наша улучшенная версия Милнера, который может закрыть любую позицию. Я всегда говорил, что, если он научится идеально играть левого защитника, это очень положительно повлияет на весь его футбол. Сейчас это проявляется в смелой игре в отборе, а атакующие навыки там были всегда на уровне.

– Этот парень – действительно один из лучших проспектов в мире. Если, конечно, его еще можно называть проспектом.

– Пацан не тратит время на глупости – он сконцентрирован на своих целях и никому не позволяет сбить себя с пути.

– Обожаю смотреть на игру Зинченко за Украину. Насколько же он прекрасно выглядит в их полузащите. Надеюсь, когда-то мы дождемся его на этой позиции в Сити.

– Не могу утверждать, что Зинченко способен закрыть у нас позицию опорника, но очень надеюсь, что он получит свой шанс. Едет в сборную, делает там абсолютно все правильно – и должен получить за это вознаграждение.

– Трудно судить по такой короткой нарезке, но выглядит так, что он ведет всю игру.

В другой теме фаны чемпионов Англии оценивают яркие трюки Александра в этом видео, которое в Twitter с подписью "Zinchenko > Zidane" собрало более 2 тысяч лайков:

Лучшие комментарии:

– Народ, это только вопрос времени.

– Интересно, получит ли он шанс на позиции Фернандиньо, когда Менди наберет форму. Хотелось бы увидеть его в более естественной роли.

– Просто зверь!

– Какой отец (Кевин де Брюйне, – прим.), такой сын, даже номера одинаковые – 17.

– Люблю этого типа. Прогресс, приверженность клубу и удивительный талант.

Наибольший резонанс в сети вызвала послематчевая выходка Александра Зинченко. Герой дал комментарий репортеру каналов "Футбол 1/2" Владе "Седан" Щегловой, а потом смачно поцеловал ее на камеру в щеку. Студия, где находился Андрей Шевченко, была шокирована.

Говорят, что леди рассталась со своим бывшим парнем – форвардом Мариуполя Андреем Борячуком, а теперь в отношениях с Зинченко.

Эпизод обсуждается не только в соцсетях, но и в популярных СМИ. Пользователи шутят, что "малыш де Брюйне (у Кевина недавно родился сын) подрос", и отмечают элитность Александра в отношениях с женщинами. После такого матча – можно все.

Самая горячая фанатка сборной Украины встречается с нападающим Шахтера – ее фото сводят с ума

blog_ava
Украина – Сербия: лучший матч в истории сборной, зрелость Цыганкова, свобода для Коноплянки и два теневых героя
03:44
4881
Теги
Украина Украина Украина - Сербия Сербия Сербия Статьи Александр Зинченко Александр Зинченко Евро-2020
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Реал официально объявил о переходе Азара
    Іспанія — 7 июнь915 Реал официально объявил о переходе Азара
5
час
:
15
мин
Волынь
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук