Северная Македония приехала в гости к Мальте в рамках 6 тура отбора Евро-2024. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Отбор Евро-2024, 6 тур

Группа С

Мальта – Северная Македония – 0:2

Голы: Эльмас, 5, Манев, 41

Македонцы хотели закрепить ничью с Италией и забрать 3 очка на поле худшей команды группы. План начал реализовываться уже на 5-й минуте. Гости закрутили стремительную комбинацию, которую Эльмас завершил обводным ударом под дальнюю штангу.

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После гола Северная Македония несколько расслабилась, но и сопернику ничего не разрешала. Тайм не спеша катился к своему завершению, как вдруг в ворота Мальты влетел еще один гол. Манев упал на колени и мастерски головой замкнул подачу Барди с углового. Хавбек Трабзонспора расстроил Италию эффектным штрафным, а теперь добавил в свой актив 2 ассиста.

Вторая половина оказалась формальностью. Команды на двоих "родили" около половины гола за xG и смирились с результатом первого тайма. Мальта с нулем очков продолжает безнадежно сидеть на дне таблицы, а Северная Македония догнала Италию и Украину – у всех по 7 очков. Правда, "Скуадра" сыграла на один матч меньше.

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