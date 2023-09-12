Відбір Євро-2024: Іспанія розгромила Кіпр, але втратила форварда – усі результати вівторка
У вівторок, 12 вересня, відбулися матчі 6 туру відбору до Євро-2024.
Відбір до Євро-2024, 6-й тур
Група А
Норвегія – Грузія – 2:1
Голи: Холанд, 25, Едегор, 33 – Зівзівадзе, 90+1
Іспанія – Кіпр – 6:0
Голи: Гаві, 18, Меріно, 33, Хоселу, 70, Торрес, 73, 83, Баена, 77
Група F
Бельгія – Естонія – 5:0
Голи: Вертонген, 4, Троссар, 18, Лукаку, 56, 58, Де Кетеларе, 88
Швеція – Австрія – 1:3
Голи: Гольмм, 90 – Грегоріч, 53, Арнаутовіч, 56, 69 (з пенальті)
Група I
Швейцарія – Андорра – 3:0
Голи: Іттен, 49, Джака, 84, Шакірі, 90+3 (з пенальті)
Ізраїль – Білорусь – 1:0
Гол: Канічовський, 90+3
Іспанія розправилася з Кіпром, але втратила автора двох перших гольових передач на Гаві та Меріно – Ніко Вільямса. Форвард Атлетика не зумів завершити перший тайм. Що цікаво, головний тренер "Фурії Рохи" Луїс Де ла Фуенте вирішив не робити заміну відразу – він вважав за краще дочекатися перерви. У другому таймі іспанці продовжили громити суперника, і цього разу дубль із гольових передач оформив Дані Карвахаль.
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