Північна Македонія приїхала в гості до Мальти в рамках 6 туру відбору Євро-2024. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Відбір Євро-2024, 6 тур

Група С

Мальта – Північна Македонія – 0:2

Голи: Ельмас, 5, Манєв, 41

Македонці хотіли закріпити нічию з Італією і забрати 3 очки на полі найгіршої команди групи. План почав втілюватися вже на 5-й хвилині. Гості закрутили стрімку комбінацію, яку Ельмас завершив обвідним ударом під дальню стійку.

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Після гола Північна Македонія дещо розслабилася, але й супернику нічого не дозволяла. Тайм неспішно котився до свого завершення, аж раптом у ворота Мальти влетів ще один гол. Манєв впав на коліна і дуже майстерно головою замкнув подачу Барді з кутового. Хавбек Трабзонспора засмутив Італію ефектним штрафним, а тепер додав до свого активу 2 асисти.

Друга половина виявилася формальністю. Команди на двох "народили" близько половини гола за xG і змирилися з результатом першого тайму. Мальта з нулем очок продовжує безнадійно сидіти на дні таблиці, а Північна Македонія наздогнала Італію та Україну – у всіх по 7 очок. Щоправда, "Скуадра" зіграла на один матч менше.

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