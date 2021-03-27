Состоялись очередные поединки квалификации к ЧМ-2022 в группах A и H. Читайте отчет на Футбол 24.

ЧМ-2022. Квалификация, 2 тур

Группа A

Ирландия – Люксембург – 0:1

Гол: Родригес, 85

Группа H

Словакия – Мальта – 2:2

Голы: Киев, 49, Шкриняр, 53 – Гембин, 16 Сатариано, 20

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Ирландцы на протяжении всего поединка пытались пройти защитные редуты Люксембурга, но гости удачно оборонялись. Когда казалось, что ничья во встрече неизбежна, за дело взялся нападающий Динамо Жерсон Родригес. Форвард киевского клуба победным голом вывел свою команду на третье место группы А.

Первый тайм поединка против Мальты будет сниться игрокам сборной Словакии в ночных кошмарах. Скромные гости двумя красивыми голами на старте встречи шокировали гостей. После перерыва словаки пришли в себя и все же смогли вырвать ничью в матче. После двух туров Словакия владеет двумя очками, у Мальты – один зачетный балл.

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