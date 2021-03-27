ЧС-2022. Квалификация, 2-й тур

Группа G

Черногория – Гибралтар – 4:1

Голы: Бечирай, 26, Шимич, 43, Томашевич, 53, Йоветич, 80 – Стиче, 30 (п)

Группа H

Россия – Словения – 2:1

Голы: Дзюба, 26, 35 – Иличич, 36

Черногория разбила Гибралтар. Бечирай открыл счет на 26 минуте, однако Стич выровнял положение ударом с пенальти. Шимич еще до перерыва вывел черногорцев вперед, а Томашевич и Йоветич добили соперника во второй половине.

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Словения и Россия в очном противостоянии должны были определить, кто станет единоличным лидером секстета. Они стали единственными командами группы G, которые выиграли матчи первого тура. Россияне на правах хозяев лучше начали игру – Дзюба оформил дубль. Однако Иличич сразу же один мяч отыграл. Вторая половина прошла под контролем словенцев, в которых выделялся все тот же Иличич, однако россияне удержали победный счет.

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