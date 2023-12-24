Первую часть сезона 24-летний уроженец Бердичева провел в Черноморце на правах аренды, но зарекомендовать себя там не смог. Клуб решил не продолжать сотрудничество. Проблема в том, что Полесью Вакула тоже не нужен.

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Интересно, что Роман Григорчук стал далеко не первым тренером, не сумевшим вернуть игрока на его прежний уровень. Из Десны его выгнали со скандалом, Ворскла брала Вакулу в аренду на полтора года, но сотрудничество завершили досрочно. Прощание с Полесьем тоже не было красивым.

По информации Sport Arena, следующей остановкой своенравного игрока может стать Звягель, выступающий во Второй лиге. Очевидно, с таким бэкграундом найти вариант в элитном дивизионе очень сложно.