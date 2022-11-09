"Приостановка чемпионата Украины сильно ударила бы по нашему профессиональному футболу, который очень много потерял бы. Потом мы бы его долго восстанавливали. В детском футболе не так, и я вижу это по ФК Левый берег. Многие наши мальчики в начале войны разъехались, но, вернувшись, они уже через какой-то месяц играли так, будто ничего не случилось.

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В профессиональном футболе такого не бывает, здесь нужно все верно планировать. Сейчас на примере Динамо мы это видим. Проводя много благотворительных матчей, команда не смогла должным образом заложить фундамент и теперь от этого страдает.

Могу сказать о работе тренеров, ведь именно тренерское объединение до сих пор возглавляю. Так вот, вижу, что в условиях войны, частых переездов, приостановки матчей и их переносов гораздо лучше себя показывают молодые специалисты. Вы согласитесь со мной, что, например, от Мирчи Луческу, Юрия Вернидуба и Романа Григорчука ждали гораздо большего? Зато посмотрите, как уверенно шагают команды Игора Йовичевича, Александра Кучера, Юрия Гуры, Юрия Вирта, Александра Призетко. Да и Валерий Кривенцов хорошо начал сезон, а потом в его Металлисте 1925 что-то случилось.

Планшеты и плакаты сегодня не так нужны, как поддержка и общение с ребятами. У каждого из нас хватает знакомых, так или иначе пострадавших от вторжения этих бесчеловечных существ. Кроме того, даже во время матчей иногда раздаются тревоги, футболисты очень много времени проводят в дорогах – все это на них давит, и простое, живое общение должно выходить на первый план. О персонале команды я вообще не говорю. В моем тренерском штабе никогда не было такого, чтобы после матча все встали и разъехались по домам", – сказал Павлов в комментарии Zbirna.com.

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