Оставили вратаря на растерзание – Андорра показала, как нельзя обороняться при штрафных

В 5-м туре квалификационного раунда отбора Евро-2020 сборная Турции минимально победила сборную Андорры (1:0).

В группе Н Турция была в шаге от потери очков в поединке с Андоррой. Несмотря на значительное игровое преимущество (за всю игру хозяева нанесли более двух десятков ударов) поразить ворота соперника турки долгое время не могли. Лишь точный удар Озана Туфана перед финальным свистком позволил турецкой сборной вырвать победу в этом матче.

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Во время матча произошел курьезный случай, который, очевидно, войдет в учебники по построению тактики. Во время выполнения стандарта турками игроки Андорры, пытаясь создать искусственный офсайд, дружно выбежали из своей штрафной и оставили там чуть ли не половину турецкой команды. Только чудо и невезение не позволили хозяевам наказать соперника за такие нелепые действия в защите.

Поражение оставило Андорру на последнем месте без набранных очков. Турция сравнялась с Францией и Исландией, у которых после этого тура по 12 пунктов.

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