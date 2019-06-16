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Остап Маркевич очолить Агробізнес – раніше син відомого тренера працював в Іспанії

20:21 1002 Читать на русском
Остап Маркевич очолить Агробізнес – раніше син відомого тренера працював в Іспанії
Остап Маркевич / Фото Ігоря Хомича ("Футбол 24")

Остап Маркевич, син Мирона Маркевича, очолить Агробізнес перед початком наступного сезону.

Остап Маркевич найближчим часом очолить Агробізнес, передає офіційний сайт клубу.

"Батько допомагає – мені реально пощастило із наставником". Остап Маркевич – про роботу у Вільяреалі, порядність Серхіо Наварро і конспекти Мирона Богдановича

Окрім цього, виконуючий обов'язки головного тренера Андрій Донець обійме посаду віце-президента Агробізнеса.

Зазначимо, 41-річний Остап Маркевич є старшим сином легендарного футбольного тренера та фахівця Мирона Маркевича. Остап близько трьох років працював тренером у академії іспанського Вільяреала, зокрема, тренував команду U-19.

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Теги
Перша ліга Андрій Донець Андрій Донець Агробізнес Агробізнес Остап Маркевич Остап Маркевич Мирон Маркевич Вільяреал Вільяреал
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