Остап Маркевич очолить Агробізнес – раніше син відомого тренера працював в Іспанії

Остап Маркевич, син Мирона Маркевича, очолить Агробізнес перед початком наступного сезону.
Остап Маркевич найближчим часом очолить Агробізнес, передає офіційний сайт клубу.
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Окрім цього, виконуючий обов'язки головного тренера Андрій Донець обійме посаду віце-президента Агробізнеса.
Зазначимо, 41-річний Остап Маркевич є старшим сином легендарного футбольного тренера та фахівця Мирона Маркевича. Остап близько трьох років працював тренером у академії іспанського Вільяреала, зокрема, тренував команду U-19.
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