Уход Зинедина Зидана не остался без внимания его уже бывших подопечных.

Зидан ушел из Реала, не завоевав ни одного титула с коллективом в сезоне 2020/21. Все игроки нынешнего состава "бланкос" попрощались с французом – за исключением одного.

Лунин попрощался с Зиданом

Как информирует AS, только Иско никак не отреагировал на уход 48-летнего специалиста. Испанец в прошлом сезоне под руководством Зидана сыграл 29 неполных матчей, но не поражал результативностью – всего 2 ассиста. Более того, оба якобы имели достаточно напряженные отношения.

К слову, главным претендентом на место француза называют Антонио Конте, который покинул Интер после завоевания Скудетто.

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