Лунин попрощался с Зиданом
16:32 - Читати українською
Голкипер Реала Андрей Лунин поблагодарил за сотрудничество своему уже экс-тренеру Зинедину Зидану.
Украинец в Instagram тепло попрощался и пожелал всего наилучшего 48-летнему специалисту.
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"Спасибо, мистер, за этот год. Было приятно работать с легендой, я получил много знаний. Спасибо за советы. Удачи на следующем этапе вашей жизни", – написал Лунин.
Добавим, что за время работы Зидана в Реале украинец провел лишь один официальный матч – сенсационное поражение от Алькояно (1:2) в 1/16 Кубка Испании.
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