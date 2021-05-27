Украинец в Instagram тепло попрощался и пожелал всего наилучшего 48-летнему специалисту.

Лунин останется в Реале – украинца готовят к особой миссии

"Спасибо, мистер, за этот год. Было приятно работать с легендой, я получил много знаний. Спасибо за советы. Удачи на следующем этапе вашей жизни", – написал Лунин.

Добавим, что за время работы Зидана в Реале украинец провел лишь один официальный матч – сенсационное поражение от Алькояно (1:2) в 1/16 Кубка Испании.

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