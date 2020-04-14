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"Ощущение, будто кто-то умер": экс-одноклубник Шевченко – о скандальной отставке Моуринью в Челси

14 апреля 23:28 16 Читати українською
"Ощущение, будто кто-то умер": экс-одноклубник Шевченко – о скандальной отставке Моуринью в Челси
Сидуэлл и Дрогба / Getty Images

Бывший полузащитник Челси Стив Сидуэлл вспомнил реакцию игроков лондонской команды на неожиданную отставку Жозе Моуринью с поста главного тренера в сентябре 2007 года.

"Я никогда не чувствовал напряжения в клубе и не думал, что могут возникнуть проблемы. Пресса что-то писала, но в конце концов все раздули, как пузырь. Но это не ощущалось внутри команды. Все игроки были сплоченными, никто не отвернулся от Жозе, а он не потерял над раздевалкой контроля.

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В тот день, когда он покинул Челси, я ехал в аэропорт с женой, и по радио передали новости. Я тогда подумал: "Дерьмо, он ушел. Что же теперь будет?". После нас всех пригласили на тренировочную базу в Кобхэме на сборы.

Когда Жозе пришел прощаться, то было не по себе. Можно было услышать, как на пол падает игла. Мне казалось, что кто-то умер. Когда еще такое бывает, что сильные личности вроде Дидье Дрогба, Фрэнка Лэмпарда или Джона Терри плачут на полу либо стоят со слезами на глазах. Я тоже очень расстроился. Это было действительно странно", – цитирует экс-хавбека "синих" The Athletic.

Отметим, что Стив Сидуэлл провел на Стэмфорд Бридж лишь один сезон и перебрался в Астон Виллу.

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