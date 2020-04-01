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Фабрегас назвал двух лучших тренеров в своей карьере – среди которых нет Гвардиолы

10:55 54 Читати українською
Фабрегас назвал двух лучших тренеров в своей карьере – среди которых нет Гвардиолы
Гвардиола и Фабрегас / Marca

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас выбрал двух тренеров, с которыми ему было комфортно работать.

"Я работал с лучшими в мире, поэтому не могу жаловаться. Лучшие из лучших? Венгер и Моуринью", – подчеркнул Фабрегас во время трансляции в Instagram.

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Отметим, что испанец не отметил ни Хосепа Гвардиолу, с которым выиграл 6 трофеев в Барселоне, ни Висенте дель Боске, под руководством которого Сеск становился чемпионом мира и Европы в 2010 и 2012 годах.

К слову, нынешним клубом Фабрегаса является Монако. Испанец провел 22 поединка в составе монегасков в текущем сезоне, записав в свой актив 3 ассиста.

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