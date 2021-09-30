Экс-игрок сборной Украины Игорь Ощипко вернулся к профессиональному футболу в новом амплуа.

Игорь Ощипко вошел в тренерский штаб Карпаты Галич, сообщает официальный сайт клуба. 35-летний специалист будет помогать испанскому наставнику галичан Карлосу Инарехосу.

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Последним клубом Ощипко был закарпатский Минай, который экс-защитник покинул летом 2019-го. Игорь большую часть своей игровой карьеры провел в львовских Карпатах, также выступал в чемпионатах Австрии, Молдовы и Болгарии. В 2010-2011 годах Ощипко вызывался в сборную Украины.

После 9-ти туров Второй лиги Карпаты Галич расположились на 8-й строчке группы А.

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