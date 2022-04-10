Чемпионат Испании 2021/22, 31-й тур

Осасуна – Алавес – 1:0

Голы: Будимир, 90+2

Нереализованный пенальти: Р. Гарсия, 37 (Осасуна)

Эспаньол – Сельта – начало в 17:15

Эльче – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Испанскую программу дня открывал поединок в Памплоне, где Осасуна принимала Алавес. Гости не имели права на поражение или даже ничью, ведь отставание от спасительной 17-й позиции в Ла Лиге составляло 7 очков – впрочем, в первом тайме баски ничего интересного не продемонстрировали. Хозяева доминировали и могли выйти вперед на 37-й минуте с пенальти, который заработал Авилья, однако выстрел Рубена Гарсии отбил Пачеко.

Во втором тайме Алавес стал более активным, но Осасуна сохранила инициативу и контроль над игрой. Правда, наваррцам не везло – гол Будимира на 73-й минуте отменили из-за офсайда, а выстрел Авильи метров с пяти на 80-й накрыл Пачеко. Казалось, что матч так и завершится ничьей, однако на 2-й компенсированной минуте памплонцы провели шикарную комбинацию в штрафной – в ее завершении Будимир расстрелял ворота с близкого расстояния. 1:0! Алавес капитулировал.

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