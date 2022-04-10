В испанской Примере до завершения сезона осталось 8 туров – и мадридский Реал уверенно летит к чемпионству. "Сливочные" удерживали гандикап в 9 очков от второго места, который практически нереально растерять, но играть в полноги в дерби против Хетафе (команды из пригорода столицы) команда все равно не могла. Последний матч на Сантьяго Бернабеу завершился избиением от Барсы, так что подопечные Карло Анчелотти должны были реабилитироваться перед своей публикой.

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Реабилитация прошла успешно, хотя оформить разгром хозяевам не удалось. Реал тотально доминировал в дерби: по ударам "бланкос" вели со счетом 25-6, по попаданиям в створ было 7-0, по ожидаемым голам – 1,78 xG против 0,43. Кроме того, "королевский клуб" удерживал мяч 70% игрового времени. Красивых моментов тоже хватало – чего только стоит выстрел Вальверде практически "боковыми ножницами" с отскоком от газона в дальнюю девятку. Сория парировал.

При фантастическом преимуществе Реалу удалось забить всего два гола. Первый из них был проведен на 38-й минуте: Винисиус шведой вырезал подачу с левого фланга на дальнюю штангу, а Каземиро замкнул точным ударом головой – 1:0! На 68-й же "сливочные" удвоили свое преимущество в результате обыграша Васкеса и Родриго на правом краю штрафной. В его завершении Лукас пробил метров с 10-ти в дальний угол.

Хетафе в компенсированное время мог забить гол престижа, однако Унал после вбегания в штрафную и мощного удара попал в правую штангу. В итоге, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Реала со счетом 2:0.

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